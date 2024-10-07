Спортсмены из Дмитрова победили на чемпионате России по теннису на колясках

С 29 сентября по 5 октября на теннисных кортах «Орбита Теннис-Парк» состоялся чемпионат России по теннису на колясках среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 43 спортсмена из 11 регионов России.

Дмитровский округ был представлен талантливыми воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров». Их выступление стало настоящим триумфом: спортсмены завоевали как золотые, так и серебряные медали в различных категориях.

Виктория Львова блестяще проявила себя в женском одиночном разряде, став чемпионкой России, в то время как ее коллега по команде Людмила Бубнова заняла почетное второе место. В парном разряде среди женщин этот дуэт вновь подтвердил свое превосходство, завоевав золотую медаль.

Среди мужчин в парном разряде Алексей Елисеев завоевал титул чемпиона России, а Вадим Обухов стал серебряным призером, добавив еще одну награду в копилку команды.

Эти выдающиеся достижения стали возможны благодаря упорной работе и профессионализму тренера Ольги Муриной, которая подготовила своих подопечных к столь значимым соревнованиям. Турнир в очередной раз подтвердил высокий уровень подготовки и спортивного духа российских теннисистов на колясках.

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