Спортсмены из Черноголовки выступили на соревнованиях по плаванию

В Рузе состоялся третий этап соревнований по плаванию «Ruza cup kids», собравший юных спортсменов из разных уголков Подмосковья и других регионов. Воспитанники спортивной школы из Черноголовки завоевали призовые места.

В соревнованиях для юных спортсменов 2014–2017 годов рождения приняли участие 432 пловца из 72 команд. Наукоград на «Ruza cup kids» представляли девять пловцов, тренирующихся в местной спортивной школе: Вероника Купцова, Екатерина Свиридова, Ксения Мартьянова, Александр и Вячеслав Барковы, Илья Коханчик, Максим Решетов и Дмитрий Решетов и Андрей Терехин.

Максим Решетов занял второе место на 100-метровой дистанции, проплыв брассом. Также серебряную медаль завоевала Вероника Купцова, проплывшая 100 метров на спине. Кроме того, Вероника удостоилась бронзовой награды за третье место на дистанции 50 метров баттерфляем. Бронзовую медаль в копилку черноголовской команды добавила и Ксения Мартьянова, преодолевшая 100 метров брассом.