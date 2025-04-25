Спортсмены из Черноголовки выиграли «золото» турнира по тхэквондо

Черноголовские тхэквондисты приняли участие на турнире в Люберцах, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Команда вернулась в наукоград с золотыми медалями.

Масштабные соревнования развернулись в спортивном комплексе Люберец и собрали около 400 тхэквондистов из разных городов. Честь Черноголовки на турнире отстаивали воспитанники спортивной школы «Черноголовка», чьи тренировки проходят под руководством Алексея Зинина.

Весь старший состав группы завоевал первые места в своих категориях. Золотые медали достались Полине Гануш, Александре Кочеровой, Веронике Мальцевой, Всеволоду Болашову и Роману Аккуратову.

Параллельно с турниром в Люберцах юные спортсмены приняли участие в открытом фестивале «Путь к совершенству», проходившем в Балашихе.

Алена Прасол, Владимир Шестаков и Камиль Ханвердиев удостоились золотых медалей.