Спортсмены из Черноголовки выиграли соревнования по тхэквондо

Минувшие выходные стали триумфальными для воспитанников спортивной школы «Черноголовка». Юные мастера единоборств под руководством наставника Александра Зинина совершили настоящий спортивный маневр: команда разделилась на две группы, чтобы одновременно заявить о себе на престижных площадках в Реутове и Щелкове.

В итоге спортсмены завоевали восемь медалей, три чемпионских пояса и кубок. На Всероссийской лиге единоборств «Лицом к лицу» в Реутове накал страстей достиг своего пика. Если в прошлом году Черноголовка радовалась одному чемпионскому поясу, то в этом сезоне результат вырос втрое. Обладателями трофеев и титулов чемпионов стали: Александра Кочерова, Всеволод Болашов и Анастасия Болашова.

В шаге от высшей ступени пьедестала остановился Камиль Ханвердиев, завоевавший «серебро» в поединке. Бронзовую награду в копилку команды принесла Валерия Постнова.

«Пока одна часть команды сражалась в Реутове, вторая группа бойцов отстаивала честь наукограда на муниципальном турнире в Щелкове. Главный трофей соревнований — кубок „Торнадо“ — завоевал Владимир Зайцев, не оставивший шансов своим оппонентам. Достойно выступил и Роман Аккуратов: выиграв два сложнейших предварительных боя, он вышел в финал», — отметили организаторы.