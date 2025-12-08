Спортсмены из Черноголовки выиграли соревнования по тхэквондо

Спортивная школа «Черноголовка» вновь продемонстрировала высокий уровень подготовки своих воспитанниц. Юные тхэквондистки выступили на Открытом межрегиональном турнире по тхэквондо ВТ «ОЛИМП», который прошел во Фрязине.

Команда под руководством тренера Алексея Зинина завоевала две золотые и одну серебряную медали. Александра Кочерова и Вероника Мальцева заняли первые места в своих весовых и возрастных категориях. Не менее значимой стала и серебряная награда Валерии Постновой, которая в поединках сумела дойти до финала, уступив лишь в решающей схватке.

«Турнир „ОЛИМП“, организованный при активной поддержке Федерации тхэквондо Московской области, стал смотром юных талантов. Он собрал более 400 участников из самых разных регионов России — от Центрального до других федеральных округов, что обеспечило высокий уровень конкуренции и зрелищности поединков. Соревнования проходили одновременно на пяти оборудованных площадках, а благодаря прямой видеотрансляции каждый желающий мог следить за ходом боев», — поделились организаторы.

Турнир является частью проекта юношеской лиги. В течение спортивного сезона в Москве и Подмосковье проводится серия таких состязаний, по итогам которых формируется рейтинг сильнейших молодых тхэквондистов.