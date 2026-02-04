Спортсмены из Черноголовки выиграли соревнования по плаванию

В спортивном комплексе Рузы прошел первый этап Московских областных соревнований по плаванию PUZA CUP «Ледокол». Этот турнир, традиционно собирающий сильнейших молодых пловцов региона, стал значимым испытанием для воспитанников Черноголовской спортивной школы, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Команда из Черноголовки показала достойные результаты, сумев завоевать несколько призовых мест в борьбе. Анна Заливнова показала хороший результат на дистанции 50 метров баттерфляем, завоевав серебряную медаль. Валерия Шаблинская — выпускница Черноголовской спортивной школы, подтвердила свой высокий класс и мастерство, став мультимедалисткой турнира. Валерия одержала победы, заняв первое место сразу в двух дисциплинах: на дистанции 50 метров на спине и на дистанции 50 метров баттерфляем.

Кроме того, спортсменка добавила в свою копилку серебряную медаль на дистанции 100 метров вольным стилем.