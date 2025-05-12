Спортсмены из Черноголовки прошли отборочный этап первенства России по баскетболу

В спортивном комплексе Черноголовки состоялись игры, определявшие участников отборочного этапа первенства России среди юношей 2012 года рождения. В соревнованиях приняли участие молодые спортсмены из Черноголовки и других городов Московской области.

За право представлять регион в отборочном этапе первенства России боролись команды из Люберец, Раменского, Фрязина, Черноголовки, Ногинска и Павловского Посада. По словам тренеров, каждая игра отличалась бескомпромиссной борьбой и непредсказуемым результатом.

«Для того, чтобы пройти в следующий этап, нужно было занять первые четыре места. Наши баскетболисты немного пощекотали нервы и болельщикам и тренерам, проиграв Павловскому Посаду. В решающей игре с Раменским мы „вытащили“ победу в одно очко, тем самым обеспечив себе первое место!», — сообщили в спортивной школе.

Таким образом, по итогам игр, первое место досталось команде из Черноголовки. Теперь юных баскетболистов ждет участие в отборочных играх к первенству России, которые пройдут в сентябре Лобне.