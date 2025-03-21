Спортсмены из Черноголовки победили на всероссийских соревнованиях по грэпплингу

В Рязани состоялся всероссийский турнир по грэпплингу и грэпплингу-ги, посвященный памяти сотрудников специальных подразделений. Соревнования собрали лучших представителей этого вида спорта со всей страны.

Спортсмены из наукограда достойно представили округ, завоевав золотые и серебряные медали. Грэпплинг — это вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.

В турнире приняли участие более 700 спортсменов, представлявших 25 регионов Российской Федерации. Подмосковье на соревнованиях представляли свыше 100 спортсменов.

Илья Солозобов из Черноголовки поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль, а Макар Терновой и Игорь Юревич стали серебряными призерами, пополнив копилку достижений округа еще двумя наградами.