Спортсмены из Чехова завоевали 22 медали на турнире по плаванию в Москве

Юные спортсмены из Чехова приняли участие в седьмом этапе турнира по плаванию Queen Shark в Москве. По итогам соревнований они вернулись домой с большим результатом — 22 медали.

Это были первые официальные соревнования юных спортсменов из Чехова. Команду представлял тренер-ассистент Василий Максаков, которому в подготовке помогал тренер-преподаватель отделения спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Александр Алехин.

В итоге Арсений Зыбин завоевал золотую медаль на 100 метров в комплексном плавании и серебро в вольном стиле на 50 метров. Матвей Максаков занял первое место в дисциплине на 50 метров вольным стилем и две серебряные медали на 100 метров в комплексном плавании и на 50 метров на спине.

Две медали получил и Даниил Карасев: серебро — за 100 метров вольным стиле и бронзу — за 50 метров на спине. Владимир Морозов дважды стал бронзовым призером в дисциплина на 50 метров на спине и 50 метров брассом. Сергей Горский выиграл на 50 метров брассом и занял третье место на дистанции 100 метров в комплексном плавании, также он стал вторым в вольном стиле на 50 метров.

Ярослава Азарова трижды получила золотую медаль: две — за дистанции на 100 метров вольным стилем и комплексном плавании и одну — за дистанцию 50 метров брассом. Аллабян Ксения, Хмелевская Стефания, Кучаева София и Яковлева Полина стали бронзовыми призерами в своих категориях.

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