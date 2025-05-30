Спортсмены из Чехова завоевали 2 медали на фестивале единоборств

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Борцы из Чехова показали отличные результаты на соревнованиях в Серпухове, посвященных 80-летию Победы. Мероприятие провели, чтобы сделать еще более популярным здоровый образ жизни среди молодежи и сохранить памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны.

Соревнование прошло в спортивной школе «Русский медведь». Участниками стали более 300 спортсменов из Московской области и соседних регионов.

Они состязались в таких дисциплинах, как армейский рукопашный бой и спортивная борьба грепплинг, демонстрируя свои навыки, силу и мастерство.

Юные таланты из муниципального округа Чехов продемонстрировали выдающиеся результаты на соревнованиях. Так, Дмитрий Тычкин стал обладателем золотой медали, проявив тактические и технические навыки в своем выступлении. Богдан Стоянов также показал высокий уровень подготовки, завоевав серебряную медаль.