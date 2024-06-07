Спортсмены из Чехова выступили на международной эстафете по передаче факела

Международная эстафета «Факел Гармонии» прошла в Подмосковье с 3 по 6 июня. Часть маршрута международной эстафеты пролегала по территории Чехова. В этом году российские бегуны пронесут факел не только по Европейской части России, но также по Сибири и территории Республики Казахстан.

Эстафета зародилась в 1987 году. За это время бегуны с факелом побывали в 155 странах и преодолели около 650 тысяч километров, треть из них — по территории России.

«Для меня спорт — это вся моя жизнь. Я конькобежка, сама мастер спорта. Много лет отдала спорту, жесткому, соревновательному. Сейчас я стала в 50 лет бегать марафоны — суточные пробеги, многосуточные», — поделилась впечатлениями участница забега Светлана Хисамутдинова.

В Чехове к забегу присоединились воспитанники и тренеры спортшколы «Витязь» имени Валерия Васильева. Отмечается, что массовый этап в округе прошел по пешеходным дорожкам.

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