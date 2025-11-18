Спортсмены из Чехова выиграли 20 медалей на турнире по рукопашному бою

15 ноября в Щелкове прошел второй этап Лиги армейского рукопашного боя, посвященный памяти Героя России Александра Потапова. В турнире приняли участие более 500 спортсменов из 37 спортивных школ и клубов.

Муниципальный округ Чехов представила команда «Победа» Центра развития творчества детей и юношества. Его воспитанники завоевали семь золотых, десять серебряных и три бронзовые медали.

Победителями турнира в своих возрастных группах и весовых категориях стали: Арсений Орлов, Илья Куликов, Арина Митина, Серафим Рабаев, Василий Дубичев, Дмитрий Руднев, Иван Романов.

Серебряные медали завоевали Аким Акимов, Максим Кумбаев, Семен Журило, Артем Шиповских, Кирилл Барабанов, Владислав Добровольский, Марк Постников, Михаил Колганов, Григорий Филенков, Иван Косарецкий.

Бронзовыми медалями награждены Иван Зиновьев, Арсений Митин, Богдан Стоянов.

Подготовил спортсменов к турниру Александр Прокуратов.