Спортсмены из Чехова установили рекорд Европы на турнире по пауэрлифтингу

Делегация из муниципального округа приняла участие в открытом чемпионате Европы по пауэрлифтингу, который проходил с 10 по 12 апреля в Долгопрудном. За призы боролись 814 спортсменов из девяти стран и 53 регионов России.

Представители муниципального округа успешно выступили на чемпионате, завоевав пять золотых медалей, а также серебро и бронзу.

Матфей Мурашов занял первое место, установив новый рекорд Европы в дивизионе «Пауэрлифтинг в бинтах, юниоры 14-16 лет», набрав суммарно 580 килограммов (приседание со штангой — 220 килограммов, жим штанги лежа — 130 килограммов, становая тяга — 230 килограммов).

Также золотые медали соревнований завоевали: Артем Лапин в дивизионе «Без экипировки, до 125 килограммов, юниоры 14-16 лет», с результатом 510 килограммов (приседание со штангой — 195 килограммов, жим штанги лежа — 125 килограммов, становая тяга — 190 килограммов); Амриддин Охунов в дивизионе «Без экипировки, до 90 килограммов, юноши 17-19 лет», с результатом 420 килограммов; Максим Цибизов в дивизионе «Без экипировки, до 60 килограммов, юноши 17-19 лет», с результатом 302 килограмма; Максим Макаров в дивизионе «Жим лежа, юниоры 14-16 лет, до 75 килограммов», с результатом 125 килограммов.

В дивизионе «Без экипировки, до 75 килограммов, юноши 17-19 лет» серебряная медаль — у Алексея Кудрявцева с результатом 395 килограммов, бронза — у Артема Кунавина с результатом 372,5 килограмма.

Спортсмены были награждены медалями и дипломами.