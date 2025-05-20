Спортсменки из Чехова стали призерами турнира по волейболу

Во Дворце спорта «Олимпийский» прошло открытое первенство муниципального округа Шатура по волейболу среди женских команд 2009–2010 года рождения. Эти соревнования посвятили Дню защиты детей.

В турнире участие приняли несколько команд из городов Шатура, Чехов и Люберцы, Коломна, Фрязино и Ногинск.

Волейболистки из спортивной школы «Витязь» имени Васильева, представляющие город Чехов, показали на соревнованиях отличную командную игру. Девушки уверенно одерживали победы в каждом из своих матчей. Однако в финале в самом напряженном и решающем моменте им не удалось удержать лидерство. Команда из Шатуры оказалась сильнее, и матч завершился со счетом 2:3 в пользу соперниц.

Под профессиональным руководством тренера Серафимы Сигуа такие игроки, как Валерия Шкепу, Анастасия Павельева и Екатерина Блошко, проявили себя наилучшим образом. Их старания и упорство не остались незамеченными.