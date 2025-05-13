Спортсмены из Чехова стали призерами соревнований по панкратиону

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации м. о. Чехов

Фото: Управление физической культуры, спорта и туризма администрации м. о. Чехов

Первенство России по данному виду спорта прошло в Новосибирске. На состязаниях собрались 1500 спортсменов из 60 регионов страны.

Панкратион — один из старейших видов единоборств, который сочетает в себе элементы борьбы и бокса. Он имеет глубокие исторические корни.

На соревнованиях выступили Ислам Алиев и Богдан Нечаев из бойцовского клуба «Булат» муниципального округа Чехов. По результатам нескольких боев ребята заняли первое и второе место. Тренируются спортсмены у Бийбулата Абзагирова.

Также в составе сборной команды Подмосковья выступили воспитанники военного-патриотического клуба «Комбат» Прохор Мариенко и Егор Шкуматов. Под руководством Анатолия Чеснокова они прошли отборочное первенство Центрального федерального округа, однако на всероссийском турнире борцам повезло меньше.

Развитие панкратиона и других единоборств является частью региональной программы «Спорт Подмосковья».