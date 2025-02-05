Спортсмены из Чехова стали призерами первенства России по синхронному плаванию

Во дворце спорта «Олимпийский» прошло национальное первенство среди юниоров и юниорок по синхронному плаванию. По итогам турнира сборная Московской области заняла второе общекомандное место.

В соревнованиях приняли участие 322 спортсмена из 34 команд, представляющих 21 субъект Российской Федерации. В составе подмосковной команды выступили синхронисты из Чехова, представляющие спортивную школу олимпийского резерва по водным видам спорта и училище олимпийского резерва № 4.

В копилку сборной команды Московской области чеховские спортсмены принесли четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали в дисциплинах «соло — техническая программа», «дуэт-техническая программа» и «дуэт — произвольная программа», «дуэт — смешанный — произвольная программа» и в категории «группа — произвольная программа».

Тренируют наших спортсменов Ольга Брусникина, Оксана Самохвалова и Елена Федосеева.