Спортсмены из Чехова стали призерами областного турнира по легкоатлетическому кроссу

В Серпухове на стадионе «Спартак» состоялся легкоатлетический кросс, приуроченный к 25-летию спортивной школы «Звезда». Это событие собрало спортсменов из различных городов, включая Серпухов, Ступино, Чехов и Пущино, которые вступили в напряженную борьбу за награды.

Особенно ярко проявили себя легкоатлеты из спортивной школы «Витязь» имени Васильева из Чехова. Под руководством тренера Немурова юные спортсмены завоевали шесть медалей, что стало выдающимся достижением для команды.

Золотые медали в своих категориях заслуженно получили Киселев Леонид и Белоусов Иван, продемонстрировав высокий уровень подготовки и силу характера. Серебряные награды завоевали Виданова Анна и Флорьянович Артем, показав отличные результаты и стойкость в борьбе за призовые места. Бронзовые медали достались Киселевой Полине и Костычевой Ульяне, которые также впечатлили зрителей своими выступлениями.

Эти успехи подтверждают высокий уровень подготовки спортсменов из Чехова и вдохновляют их на новые достижения в мире легкой атлетики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».