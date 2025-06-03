Спортсмены из Чехова стали призерами федерального турнира по боксу

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В Московской области состоялся федеральный турнир по боксу, посвященный пограничникам всех поколений. В соревнованиях приняли участие порядка 150 юношей и девушек из десяти регионов Российской Федерации, выступавших в трех возрастных категориях: 2013-2014, 2011-2012 и 2009–2010 годов рождения.

Воспитанники чеховской школы бокса показали достойные результаты, завоевав полный комплект медалей. Михаил Касьяненко стал победителем турнира, заняв первое место, Виктория Супрун завоевала второе место, а Иван Чирикин стал третьим.

Подготовил спортсменов тренер Василий Решетников.

Виктория Супрун в скоро времени представит муниципальный округ Чехов на Первенстве России по боксу среди юношей и девушек 2011–2012 годов рождения, который будет проходить с 22 июня по 2 июля в городе Сыктывкар Республики Коми.