Спортсмены из Чехова стали призерами чемпионата России по сумо

Фото: Администрация м.о. Чехов

Чемпионат России среди мужчин и женщин по сумо, а также первенство среди юниоров и юниорок до 22 и 24 лет прошли в Казани. Среди участников состязаний присутствовали воспитанники спортивной школы «Витязь» имени Васильева из Чехова.

На первенстве юниоров до 22 лет отличился Игорь Корниенко. Будучи самым младшим участником в своей весовой категории, сумоист из Чехова завоевал серебряную медаль. Несмотря на то, что в финале он уступил сопернику из Осетии со счетом 2:1, за свое выступление получил звание «мастер спорта». Подготовил парня Сергей Мартасов.

Кроме того, под руководством тренера Виталия Скопенко высокий результат показал и Максим Александров. Он занял пятое место в категории до 24 лет. Спортсмену совсем немного не хватило до получения заветного звания «мастер спорта».

Помимо тренерской работы Сергей Мартасов выполнял обязанности заместителя главного судьи на соревнованиях.

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