Спортсмены из Чехова стали призерами чемпионата России по лапте

Сборная Подмосковья заняла второе место на всероссийских соревнованиях по лапте. В команду вошли 10 спортсменов из Чехова.

Чемпионат России по лапте среди мужских и женских команд прошел в Анапе. В нем состязались 14 мужских и 12 женских сборных из 16 регионов страны.

Павел Гусев, Данила Елизаров, Матвей Терентьев, Сергей Дорош и Василий Нижегородцев из Чехова вошли в состав мужской сборной команды Московской области. Они проиграли лишь команде из Омской области в финале и стали вице-чемпионами турнира.

В состав областной женской сборной вошли Анастасия Елизарова, Ирина Смирнова, Анжелика Синякова, Светлана Неджера и Олеся Рерих из Чехова. Они заняли девятое место.

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