Спортсмены из Чехова стали призерами чемпионата мира по панкратиону

Соревнования прошли в Республике Сербия с 17 по 19 октября. Турнир собрал представителей множества стран и стал ключевым событием в календаре любительского панкратиона. Спортсмены из Чехова стали призерами чемпионата.

По правилам участников разделили по весовым категориям, возрастным группам и половой принадлежности. Кроме того, применяли единые регламенты по экипировке, правилам поединков и судейству, утвержденные Международной федерацией панкратиона.

Воспитанники военно-патриотического клуба «Комбат» Дарья Романова и Александр Мариенко выступили в составе сборной России по панкратиону, которая по результатам соревнований завоевала 16 медалей — семь золотых, шесть серебряных и три бронзовых. Команда выступала под нейтральным флагом и вне командного зачета.

Дарья Романова заняла второе место в весовой категории до 50 килограммов, Александр Мариенко стал третьим в весовой категории до 62 килограммов.