Во Дворце спорта «Олимпийский» имени Максимова состоялись финальные игры первенства России по гандболу среди юниоров. В соревнованиях принимали участие спортсмены в возрасте до 22 лет.

Команда «Чеховские медведи — УОР № 4» провела матчи на своей домашней арене против гандболистов «Динамо-УОР-Биотех» из Волгограда. В этих встречах участники из Чехова продемонстрировали свою силу и мастерство, одержав уверенные победы в обоих матчах. Первый завершился со счетом 33:25, а во втором гандболисты обыграли соперников с результатом 45:21. Это подтвердило их статус как одной из самых сильных команд в стране.

Всего они провели 44 матча, в которых одержали 42 победы. Кроме того, чеховская команда сыграли одну игру вничью и потерпела всего одно поражение. Тренерский штаб команды, состоящий из опытных специалистов Василия Филиппова, Александра Черноиванова и Валерия Кочеткова, сыграл ключевую роль в успехе «Чеховских медведей».