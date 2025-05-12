Спортсмены из Чехова стали победителями международного турнира по водному поло

Воспитанники «Училища олимпийского резерва № 4» выступили на турнире «Кубок Победы» в составе сборной России. Состязания среди молодежных коллективов прошли с 9 по 11 мая в Минске.

В соревнованиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие четыре команды из России, Белоруссии и Казахстана.

В первом матче российская команда обошла сборную Казахстана со счетом 19:6. В двух играх против коллективов из Белоруссии наши спортсмены также доминировали, выиграв со счетом 20:5 и 19:7. По результатам решающего матча российская сборная заняла первое место на «Кубке Победы».

Лучшими спортсменами из муниципального округа Чехов признали Кирилла Кобзева, Дениса Аникина и Константина Науменко.

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