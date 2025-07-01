Спортсмены из Чехова приняли участие в международном турнире по водному поло

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Международные соревнования по водному поло «Кубок Содружества» прошли в Гомеле с 27 по 29 июня. В турнире приняли участие сборные команды России и Республики Беларусь. Также свои умения продемонстрировали спортсмены из Чехова.

Соревнования прошли по круговой системе. Старшая команда из России обыграла соперника со счетом 13:12, а младшая завершила матч с результатом 18:7.

По итогам турнира первое и третье место заняли команды юниоров до 21 года и юношей до 17 лет из России. Второе место — за Национальной сборной Белоруссии.

В составе сборной команды России три наших спортсмена. Воспитанники училища олимпийского резерва № 4 из Чехова Георгий Панфилов, Даниил Гасюлевич, Роман Юшкин играли в составе сборной команды до 21 года.

В команде до 17 лет оказались Кирилл Кобзев и Константин Науменко. Лучшими игроками в турнире признали Георгия Панфилова и Константина Науменко.