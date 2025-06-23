Спортсмен из Чехова побил рекорд по пауэрлифтингу

В Суздале прошел национальный чемпионат по пауэрлифтингу, народному жиму, жимовому двоеборью, стритлифтингу. Это мероприятие собрало лучших спортсменов со всей страны.

Также на площадке проходил всероссийский турнир «Место силы», который охватывал такие дисциплины, как военный, русский, пауэрспорт, армлифтинг и hip thrust.

Муниципальный округ Чехов представляли пять спортсменов. Сергей Задков завоевал первое место в жиме лежа в категории до 90 килограммов с впечатляющим результатом 192,5. Антон Стаханов победил в категории «приседание со штангой» среди ветеранов до 49 лет и установил новый весовой рекорд, подняв 155 килограммов. Матфей Мурашов стал победителем среди юниоров в возрасте 15-19 лет. Николай Ефремов продемонстрировал свои силы и показал второй результат в своей весовой категории. Анна Мананникова заняла четвертое место, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.