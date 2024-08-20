Спортсмены из Чехова победили в чемпионате по русской лапте в Туле

Девять спортсменов из Чехова попали в сборную Московской области и поучаствовали в чемпионате России по русской лапте. Они стали победителями и призерами.

В состав сборной попали Павел Гусев, Даниил Елизаров, Василий Нижегородцев, Анастасия Елизарова, Ирина Смирнова, Анжелика Синякова, Светлана Неджера, Екатерина Захарова и Олеся Рерих из Чехова. Также серебряные медали завоевала команда «Фантазеры» из села Новый Быт.

«Этот чемпионат стал ярким примером развития русской лапты в Подмосковье и еще раз подтвердил высокий уровень подготовки спортсменов из нашего округа. Спортивные успехи вдохновляют молодых атлетов и подтверждают, что традиции и любовь к русским играм живут и развиваются, способствуя укреплению спортивных связей в регионе», — прокомментировал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

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