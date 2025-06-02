Спортсмены из Чехова победили на областном чемпионате по боксу

Боксеры из Чехова приняли участие в соревнованиях среди мужчин в возрасте от 19 до 40 лет. Всего за победу на турнире поборолись 46 спортсменов из 18 округов Московской области.

Одинцово стало площадкой для проведения этих областных соревнований по единоборствам. Попробовать свои силы в состязаниях прибыли в том числе спортсмены из муниципального округа Чехов.

Ярким выступлением стал триумф Дениса Ладейщикова, представляющего спортивную школу «Витязь» имени А. В. Поветкина. Он завоевал первое место в весовой категории до 70 килограммов, продемонстрировав отличную технику и силу.

Еще одним успешным участником стал Зикир Муратов, который занял второе место в весовой категории до 67 килограммов. Кроме того, спортсмен из училища олимпийского резерва № 4 Михроч Рахимов занял третье место в той же категории.