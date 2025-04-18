Спортсмены из Чехова победили на межрегиональном турнире по муай-тай

В городе Углич с 10 по 13 апреля проходил межрегиональный турнир по муай-тай. В нем приняли участие более 300 спортсменов из девяти субъектов России. Несколько бойцов представили на соревнованиях Чехов.

Муай-тай — это боевое искусство из Таиланда, которое переводится как «поединок свободных». Бойцам можно наносить друг другу удары кулаками, голенями, локтями и коленями.

Сразиться и показать свою силу приехали молодые люди из Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Ярославской и Московской области, а также из Санкт-Петербурга и Москвы.

Спортсмены из бойцовского клуба «Бояр» в течение трех дней активно участвовали в соревнованиях. Золотые медали получили Макар Рябов, Максим Клюев, Александр Беспалов, Артем Стрельников, Есения Садовская, Иван Клюев, Михаил Бобров, Александр Жарков и Роман Муругов.