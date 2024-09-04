Спортсмены из Чехова победили на фестивале гандбола в Санкт-Петербурге

Две команды по гандболу из Чехова успешно выступили на фестивале в Санкт-Петербурге. Воспитанники школы олимпийского резерва завоевали золото, а дети из учреждения дополнительного образования «Витязь» — третье место.

XI детский гандбольный фестиваль Handball Dream проходил в Санкт-Петербурге с 26 по 30 августа. Более 30 команд из различных регионов страны приехали в Северную столицу побороться за победу и обменяться опытом.

Воспитанники школы олимпийского резерва по игровым видам спорта из Чехова получили первое место и золотую медаль. Ребят тренирует Станислав Кочергин. Замкнули тройку лидеров дети из спортивного учреждения «Витязь» имени Васильева. Они завоевали бронзу.

Дети из Чехова подтвердили высокий уровень подготовки. Мальчики и девочки не только получили незаменимый опыт, но и завели новых друзей. Организаторы фестиваля отметили, что подобные мероприятия развивают спортивную культуру среди молодежи и популяризируют гандбол в стране.

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