Спортсмены из Чехова выиграли 9 медалей на турнире по дзюдо

В Боровске Калужской области прошел открытый турнир по дзюдо She derjava Obninsk judo cup. Воспитанники спортивной школы «Витязь» из Чехова показали на соревнованиях высокие результаты.

В состязаниях участвовало более 300 дзюдоистов со всей России – юноши и девушки в возрасте от 10 до 13 лет. Спортсмены из Чехова, воспитанники тренера Виктора Сергеева, завоевали девять медалей.

Победителями турнира стали Полина Волкова, Владислав Федоров и Полина Весова. Бронзовые медали получили Вероника Морозова, Даниил Мелентьев, Влада Щипанова, Кирилл Семенов, Лиза Романова и Марк Яковлев.

Еще троим дзюдоистов из Чехова немного не хватило до призового места. Мария Соснина, Арсений Кудишкин и Игорь Егоров показали пятый результат в своей категории.

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