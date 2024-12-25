Спортсмены из Богородского округа стали призерами первенства ЦФО по самбо

Первенство и чемпионат Центрального федерального округа по самбо завершились в Рязани. Соревнования проходили в двух возрастных группах: среди взрослых и юниоров.
Главный турнир по самбо в Центральном федеральном округе собрал более 250 спортсменов из 16 регионов России. Одновременно проходил чемпионат среди взрослых и первенстве среди юниоров до 20 лет.
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа показали хороший результат. В весовой категории свыше 98 килограммов серебряным призером стал Георгий Божьев. В весовой категории до 72 килограммов бронзу завоевала Ольга Кашина.
Победители и призеры примут участие в чемпионате и первенстве России, которые пройдут в следующем году в Пензе и Краснодаре. Так же победители первенства Центрального Федерального округа будут представлять Московскую область в финале летней Спартакиады молодежи России, который пройдет в Пензе.
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