Спортсмены из Богородского округа стали призерами первенства ЦФО по самбо

Первенство и чемпионат Центрального федерального округа по самбо завершились в Рязани. Соревнования проходили в двух возрастных группах: среди взрослых и юниоров.

Главный турнир по самбо в Центральном федеральном округе собрал более 250 спортсменов из 16 регионов России. Одновременно проходил чемпионат среди взрослых и первенстве среди юниоров до 20 лет.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа показали хороший результат. В весовой категории свыше 98 килограммов серебряным призером стал Георгий Божьев. В весовой категории до 72 килограммов бронзу завоевала Ольга Кашина.

Победители и призеры примут участие в чемпионате и первенстве России, которые пройдут в следующем году в Пензе и Краснодаре. Так же победители первенства Центрального Федерального округа будут представлять Московскую область в финале летней Спартакиады молодежи России, который пройдет в Пензе.