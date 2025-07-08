Спортсмены из Богородского округа совершили сплав по реке Киржач

Незабываемый водный поход-приключение по реке Киржач провели для спортсменов Богородского округа. Ребята показали идеальную слаженность экипажей, взаимовыручку в экстремальных ситуациях, а также освоили различные плавсредства: катамараны и байдарки.

Разведчики 31-го сводного отряда имени Александра Суворова, участники 20-го круга имени Константина Богородского и скауты отряда Герасима Курина отправились в захватывающий сплав по живописной реке Киржач во Владимирской области.

Маршрут от деревни Илейкино до деревни Ветчи подарил юным туристам настоящие испытания: 30 километров крутых поворотов, топляков и «расчесок». А еще преодоление завалов — упавших деревьев, полностью перекрывавших русло, обнос старой плотины, во время которого ребята прошли проверку на слаженность и командный дух.

Погода, несмотря на прогнозы, благоволила путешественникам: все три дня светило солнце, а по берегам дразнили созревшая душистая земляника и черника.

Поход стал не просто испытанием, а праздником дружбы, смелости и единения с природой.