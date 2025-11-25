Спортсмены из Богородского округа победили в детском хоккейном турнире

Соревнования по хоккею с мячом прошли в поселке Обухово Богородского округа. Турнир был посвящены заслуженному тренеру РСФСР Николаю Васильевичу Горохову.

Состязания получились яркими и зрелищными. В упорной борьбе юные спортсмены продемонстрировали настоящий характер и волю к победе. В первый же день соревнований команда СШОР «Обухово» одержала уверенную победу над ХК «Динамо» из Москвы со счетом 8:0. С ребятами из Нижнего Новгорода богородские хоккеисты сыграли вничью 2:2.

Второй игровой день турнира подарил зрителям невероятные эмоции и запомнился несколькими ключевыми матчами. А в финале обуховские хоккеисты стали победителями, показав сильную и организованную игру. Ребята одержали победу со счетом 4:0, не оставив сопернику ни малейшего шанса на борьбу за первое место. Итоговые места распределились следующим образом: победителем стала команда СШОР «Обухово». Второе место досталось команде ХК «Кузбасс» города Кемерово. Третье место — у сборной Нижегородской области.

К турниру богородских спортсменов подготовил тренер Игорь Лукьянов.