Спортсмены из Богородского округа победили на первенстве по пляжному волейболу

Второй этап Первенства Московской области по пляжному волейболу среди юношей 2011–2012 годов рождения прошел в городе Мытищи. Первое место завоевали Тимофей Костин и Тимур Рахманов из Богородского округа.

Юные спортсмены доказали, что они умеют играть не только в классический волейбол. Готовила ребят к соревнованиям тренер-преподаватель Ирина Камышова.

В спортивном событии также приняли участие Иван Бажанов, Тимофей Зуев, Петр Шаркаев, Вячеслав Ноздряков, Степан Скрипицын и Игорь Михайлов. А также Степан Козлов, Артем Свириденко, Родион Ковалев, Семен Корягин, Макар Ульянов и Назар Квасов.

Почти восемь часов ребята боролись за призовые места. Погода в день соревнований была не совсем подходящей для пляжного волейбола, и многим в начале не повезло: играли под проливным дождем. Поэтому эта победа для ребят вдвойне приятна.

Впереди ребят ждет финал — они вновь смогут побороться за звание чемпионов Московской области.