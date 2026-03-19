Спортсмены из Богородского округа победили на областном турнире по единоборствам

Областной турнир «Защитники поколений» прошел в городе Реутов, в нем приняла участие сборная клуба из сел Мамонтово и Стромынь Богородского округа. Особую гордость вызывают самые юные спортсмены клуба «Волк» — они все завоевали золотые медали.

Всего в турнире участвовали 11 бойцов клуба. Результат команды говорит сам за себя: 11 золотых медалей и 4 серебряные медали.

Клуб «Волк» стал настоящей школой силы, дисциплины и характера для мальчишек и девчонок. Здесь учат не просто боевым искусствам — здесь воспитывают личностей, готовых защищать, побеждать и никогда не сдаваться. Сегодня клуб насчитывает более 60 юношей и девушек, готовых продолжать славные традиции под мудрым руководством своего наставника, тренера высшей категории, мастера спорта по профессиональному рукопашному бою, призера кубка мира по боевому самбо 2019 года и активного участника «Боевого братства» Руслякова Виталия Анатольевича.