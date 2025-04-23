Спортсмены из Балашихи завоевали бронзу в финале ЦФО по хоккею

Один из самых напряженных и масштабных турниров сезона — финальный этап Первенства Центрального федерального округа по хоккею среди команд 2010 года рождения прошел в Сочи. В числе участников была команда спортивной школы олимпийского резерва имени Ляпкина из Балашихи.
Юные спортсмены продемонстрировали высокий уровень игры и боевой настрой, что позволило им занять почетное третье место и получить бронзовые медали турнира.
Тренерский штаб команды, состоящий из Антона Сизенко, Алексея Аверьянова и Александра Филиппенко, сыграл ключевую роль в подготовке и успехе юных хоккеистов. Их профессионализм и преданность делу стали залогом достижения высоких результатов на турнире.
Победа на турнире подтверждает высокий уровень подготовки воспитанников спортивной школы олимпийского резерва имени Ляпкина и служит хорошим стимулом для дальнейших спортивных достижений.
Произношение слова «звонит» с ударением на первый слог станет нормой
В Белом доме начали обсуждать снятие санкций с «Северного потока –2»
Россиянка рассказала об увиденных в Северной Корее гетто для бедняков
Вместо тела кукла. Танатопрактик усомнился в подлинности останков Ленина в Мавзолее
Кадровые офицеры ВСУ в приграничье начали сдаваться в плен целыми группами
Радиопереговоры испаноязычных наемников перехватили в районе Горналя
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте