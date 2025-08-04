Спортсмены из Балашихи стали призерами первенства России по стрельбе

С 30 июля по 3 августа в России прошло первенство по практической стрельбе из пневматического пистолета-карабина, собравшее 516 спортсменов из 37 регионов страны. В этом престижном соревновании команда «Атом» из Балашихи продемонстрировала выдающиеся результаты, завоевав семь медалей.

Команда «Атом» из 33 спортсменов на турнире стала самой многочисленной. Это говорит о высоком уровне подготовки и заинтересованности в развитии практической стрельбы в Балашихе.

В общекомандном зачете балашихинцы завоевали золото в серийном классе и серебро в стандартном классе, что является значительным достижением для коллектива.

Соревнования проходили в двух возрастных группах: 11-15 лет и 16-20 лет. В индивидуальных зачетах отличились Денис Казьмищев, который завоевал бронзовую медаль в возрастной категории 11-15 лет, и Ярослав Давыдов, получивший бронзовую награду в группе 16-20 лет.

Особое внимание привлекли дуэли, где команда «Атом» также показала отличные результаты. Елизавета Симошенко (11-15 лет), Алексей Горохов и Ярослав Давыдов (оба 16-20 лет) завоевали серебряные медали. Эти достижения стали результатом упорных тренировок и стремления к совершенствованию.

Практическая стрельба — это зрелищный и азартный спорт, который требует от спортсменов не только высокой точности, но и быстрой реакции, стратегического мышления и способности к адаптации в условиях разнообразных и постоянно усложняющихся задач.