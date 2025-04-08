Спортсмены из Балашихи стали призерами чемпионата России по плаванию

На чемпионате России по плаванию на короткой воде среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, который состоялся в Саранске, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи продемонстрировали впечатляющие результаты. В составе сборной Московской области в соревнованиях участвовали атлеты из Балашихи: Анастасия Галич, Ксения Любцева, Ульяна Крылова, Таисия Лаврентьева, Владимир Никитин, Иван Занин и Вадим Кузьменко.

Все они улучшили свои личные достижения и, хотя и остались в шаге от индивидуальных медалей, смогли достойно представить Московскую область в эстафетах, завоевав призовые места.

В результате соревнований команда женщин в эстафете 4×100 метров вольным стилем, состоящая из Ксении Любцевой, Ульяны Крыловой и Таисии Лаврентьевой, заняла второе место. Мужская команда в той же дисциплине, в состав которой вошли Вадим Кузьменко и Иван Занин, заняла третье место.

В комбинированной эстафете 4×100 метров среди женщин Крылова и Любцева вновь стали вторыми, а в мужской комбинированной эстафете 4×100 метров Кузьменко и Занин также завоевали второе место.

Кроме того, Ксения Любцева и Таисия Лаврентьева выполнили норматив для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России».