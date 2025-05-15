Спортсмены из Балашихи стали победителями футбольного турнира к юбилею Победы

На поле футбольного центра «Метеор» состоялся турнир по футболу среди детских команд 2016 года рождения, посвященный 80-летию Великой Победы. В нем принимали участие восемь команд из Москвы и Подмосковья.

С приветственным словом выступил директор спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» Евгений Николаев. Он поздравил ребят, тренеров, судей, родителей с великим праздником, пожелал всем чтить память защитников Родины, отдавших свои жизни за Победу, а также с уважением относиться к ветеранам Великой Отечественной войны. Родителям и тренерам он пожелал сделать все возможное для воспитания детей — участников турнира — в духе патриотизма и любви к Родине.

В финале турнира встретились сильнейшие команды — «Метеор-1» и «АФЛ Эспаньола». Воспитанники СШОР «Метеор» вырвали победу у соперника. Победители и призеры получили заслуженные награды, в том числе и в индивидуальных номинациях.

Завершилось спортивное мероприятие акцией «Бессмертный полк» — команды выстроились с портретами своих дедов, прадедов и прапрадедов, которые защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны.

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» основана в 2004 году. Здесь проводятся занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини- футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. СШОР «Метеор» уже несколько лет входит в топ-5 лучших спортивных школ Московской области. Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха поставлена задача развивать достигнутые успехи. Спортивная школа участвует сразу в нескольких партийных и губернаторских проектах. Среди них: «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион», «Поддержка членов семей СВО».