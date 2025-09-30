Спортсмены из Балашихи стали победителями чемпионата России по тхэквондо

Спортсмены из Балашихи выступили в составе сборной Московской области на чемпионате и первенстве России по тхэквондо и впервые в истории вывели команду региона на первое место в общекомандном зачете. Турнир, который прошел в Академии легкой атлетики Санкт-Петербурга, собрал более 2 тысяч спортсменов из 50 регионов страны.

Балашихинские спортсмены продемонстрировали высокий уровень мастерства, завоевав в общей сложности 34 медали: 20 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых.

Помимо борьбы за медали, участники соревнований боролись за право войти в состав сборной России для участия в международных турнирах. В число отобранных спортсменов попали четыре представителя Балашихи: Елизавета Пикалова, Полина Низовкина, Иван Наливайко и Макар Косырев.

Чемпионат и первенство России проводятся регулярно при поддержке Федерации тхэквондо и являются одними из самых престижных соревнований в стране. Успех балашихинских спортсменов свидетельствует о высоком уровне подготовки и развитии спортивной базы в регионе, а также способствует популяризации тхэквондо среди молодежи.