Спортсмены из Балашихи стали чемпионами России по практической стрельбе

Воспитанники стрелкового клуба «АТОМ» из Балашихи стали чемпионами России на первенстве по практической стрельбе, которое проходило в Нижнем Новгороде. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из более чем 30 регионов страны, что сделало турнир особенно конкурентным.

На соревнованиях из Балашихи выступили 27 стрелков, и три из них сумели завоевать золотые медали. Спортсмены показали выдающиеся результаты в различных категориях, включая дуэльный зачет и общий личный зачет. Кроме того, две участницы клуба завоевали бронзовые медали. Среди чемпионов выделяются следующие достижения: Алексей Горохов занял первое место в дуэльном зачете в категории юниоры (серийный класс — пистолет); Денис Казьмищев стал первым в общем и личном зачете в серийном классе (категория юноши — пистолет); Евгений Крымов также занял первое место в общем и личном зачете (класс карабин, категория юниоры); Елизавета Симошенко и Евгения Волкова завоевали бронзовые медали в своих категориях.

Практическая стрельба является одним из видов стрелкового спорта, который направлен на изучение и отработку навыков обращения с огнестрельным оружием. Соревнования включают в себя различные упражнения с уникальными наборами мишеней и препятствий, что требует от участников высокой концентрации и мастерства.

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