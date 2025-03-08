Спортсмены из Балашихи привезли 73 медали с чемпионата ЦФО по тхэквондо

Балашиха продемонстрировала выдающиеся результаты на чемпионате Центрального федерального округа по тхэквондо, который проходил во Владимире с 28 февраля по 2 марта. Спортсмены из города завоевали 23 золотых, 33 серебряных и 17 бронзовых. В командном зачете сборная Московской области, составленная в основном из балашихинских тхэквондистов, заняла почетное третье место.

Главный тренер сборной Московской области Ирина Косых отметила высокий уровень подготовки спортсменов и значительное количество участников, представляющих клубы из Балашихи. Она подчеркнула, что данный город обладает сильными тхэквондо-клубами, обеспечивающими наибольшее количество спортсменов в регионе. Многие из участников уже имеют опыт выступлений на подобных турнирах.

Конкуренция на чемпионате была высокой, и с каждым годом она продолжает расти. Ирина Косых отметила, что новые спортсмены приходят в спорт, а изменения в возрастных категориях также влияют на уровень соревнований. Особенно это заметно среди спортсменов в возрасте 14-15 лет. Хотя в категории 16+ участников меньше, команды представлены как мужчинами, так и женщинами.

Турнир собрал более 600 спортсменов из 30 клубов, представляющих 14 регионов страны. От Московской области выступили 86 спортсменов с черными и красными поясами, а также 65 юных тхэквондистов, стремящихся войти в состав сборной. В общей сложности на соревнованиях от Подмосковья участвовали 151 человек.

Теперь балашихинские тхэквондисты активно готовятся к чемпионату и первенству России, которые стартуют 19 марта в Сочи. Спортсмены будут соревноваться как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах, стремясь повторить свои успехи на более высоком уровне.