Спортсмены из Балашихи приняли участие в областном турнире по уличному хоккею

На стадионе «Зоркий» в Красногорске состоялся традиционный турнир по уличному хоккею Pond Hockey, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества. В мероприятии приняли участие как медийные хоккейные команды, так и любители и профессионалы.

На лед вышли команды ХК NBSK, Hockey Brothers, ХК «10» (команда Азамата Мусагалиева), TruFighters (команда Камила Гаджиева), ХК «Х17» (команда Марии Кириленко), ХК «Первые», ЖХК «Авангард» (Домодедово) и ХК «Авангард» (Балашиха).

«Понд-хоккей и Балашиха — это неразрывно связанные понятия, поэтому такие мероприятия не могут проходить без нашего участия», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью в городском округе Балашиха Никита Тарасевич.

Турнир Pond Hockey стал ярким и запоминающимся событием, объединившим любителей хоккея и подарившим участникам и зрителям атмосферу праздника.

«Мы участвуем в этом турнире уже четвертый год. Атмосфера здесь потрясающая, ведь мы отмечаем 23 февраля, а также наслаждаемся кашей, чаем и отличным настроением. Мы боремся за призовые места во второй группе», — рассказал игрок команды болельщиков «Авангард» Фурсал Кофан.

Любительский турнир по уличному хоккею Pond Hockey проводится при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области. Цель проекта — предоставить спортивному сообществу возможность ощутить соревновательный дух, традиции и ностальгические моменты игры в хоккей на открытом воздухе. Два года подряд турниры проходили в Балашихе, а первый и четвёртый турниры состоялись в Красногорске.