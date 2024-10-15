Спортсмены из Балашихи поучаствовали в областном турнире по баскетболу

Баскетболисты из Балашихи открыли новый игровой сезон участием в турнире памяти Г. Е. Ветрова. Также им удалось посетить первый в мире музей космонавтики.

Соревнования прошли в Калуге. В них поучаствовали местные баскетболисты, а также команды из Обнинска, Орла, Тулы и Десногорска.

Балашиху на турнире представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Метеор». К финалу они ни разу не проиграли.

В последнем матче они сыграли с ребятами из команды «Шелби-баскет» из Тулы. За четыре четверти соперники не смогли определить сильнейшего, а в овертайме «Шелби-баскет» вырвали трои победных очка.

Команда из Балашихи заняла второе место. Также для них провели экскурсию по первому в мире и крупнейшему в России музею истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.

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