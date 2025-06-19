Спортсмены из Балашихи победили на всероссийских соревнованиях по плаванию

В Саратове завершились всероссийские детско-юношеские состязания по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В них приняли участие свыше 160 юных атлетов из 27 регионов России, в том числе из Балашихи.

Участники соревновались в 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта. Юные пловцы из Балашихи, представляющие спортивную школу олимпийского резерва «Метеор», показали выдающиеся результаты, завоевав множество наград.

Иван Занин стал первым на дистанциях 100 метров и 50 метров вольным стилем. Родион Федоров занял второе место на 100 метров вольным стилем, а также стал третьим на 50 метров вольным стилем и 100 метров на спине.

Таисия Лаврентьева завоевала серебро на 100 метрах вольным стилем и 100 метрах баттерфляем, а также бронзу на 50 метрах вольным стилем, 100 метрах на спине и 200 метрах комплексным плаванием. Для многих спортсменов эти соревнования стали первым опытом выступления на таком высоком уровне.

Отметим, что школа «Метеор», основанная в 2004 году, предлагает занятия по множеству видов спорта, включая плавание, футбол, художественную гимнастику, волейбол для глухих, бокс, греко-римскую борьбу и другие. Она стабильно входит в пятерку лучших спортивных учреждений Московской области и активно участвует в проектах, таких как «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион» и «Поддержка членов семей СВО».