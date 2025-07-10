Спортсмены из Балашихи победили на первенстве России по бейсболу

В Балашихе завершилось первенство России по бейсболу среди юношей до 16 лет, где победу одержала команда местной спортивной школы олимпийского резерва «Метеор». Местные бейсболисты завоевали золотые медали.

В турнире приняли участие 12 сильнейших команд из шести регионов России. На групповом этапе «Метеор» продемонстрировал уверенную игру, разгромив соперников со счетом 19:0 и 15:4.

В полуфинале балашихинцы с крупным преимуществом (10:0) обыграли сборную Москвы — одного из главных претендентов на титул. Команда выделялась четкой игрой в обороне и мощной атакой.

Финальная встреча с командой Санкт-Петербурга завершилась победой «Метеора» со счетом 29:1. Судьи высоко оценили уровень подготовки балашихинцев, наградив двух игроков индивидуальными призами. Ярослав Афанасьев получил звание самого полезного игрока и лучшего питчера турнира, а Никита Ефремов был признан лучшим бьющим и защитником.

Эта победа стала значимым событием для команды, которая вернула чемпионский титул впервые с 2014 года.