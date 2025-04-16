Спортсмены из Балашихи победили на первенстве Московской области по баскетболу

Баскетболисты 2013 года рождения из спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» города Балашиха под руководством тренера Юрия Сергеевича Бессонова стали победителями первенства Московской области во втором дивизионе. Турнир проходил на родном стадионе «Труд», где юные спортсмены продемонстрировали выдающиеся навыки и командный дух.

В полуфинале балашихинские баскетболисты одержали победу над командой спортивной школы «Фрязино», а в решающем матче не оставили шансов соперникам из спортивной школы «Орбита».

Родители и болельщики, заполнившие трибуны стадиона «Труд», стали шестым игроком команды, поддерживая своих юных чемпионов на протяжении всего турнира.

Эта победа стала ярким примером того, как упорство, тренировки и поддержка близких могут привести к успеху. Команда «Метеор» 2013 года рождения вписала свое имя в историю подмосковного баскетбола, став гордостью города Балашиха.