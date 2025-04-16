Спортсмены из 4 округов Подмосковья выступят на чемпионате России по тхэквондо
В Каспийске с 16 по 22 апреля пройдет чемпионат России среди мужчин и женщин по тхэквондо. Подмосковье на соревнованиях представят 11 спортсменов.
Участники будут состязаться в 16 весовых категориях.
На чемпионат отправятся лучшие спортсмены из Королева, Краснознаменска, Рузы и Лобни. В состав сборной Московской области войдут Идар Багов, Милана Бекулова, Рамазан Рамазанов, Даяна Бадмаева, Сабина Омарова и другие тхэквондисты.
В общей сложности турнир в Дагестане соберет свыше 400 участников из разных уголков страны.
Соревнование проведут в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».