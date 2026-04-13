Спортсмены из 18 округов Подмосковья выступят в финале Школьной лиги

В Московской области завершился региональный этап Школьной лиги, по итогам которого определили участников решающей стадии и сформировали календарь финальных матчей. «Финал четырех» пройдет с 20 по 24 апреля на различных спортивных площадках региона.

Соревнования охватывают футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы. Финальную программу откроют шахматные турниры — они состоятся 20 апреля в Усадьбе Гребнево, где за победу будут бороться команды из Щелкова, Дубны, Раменского и Одинцова.

Далее эстафету примет баскетбол: 21 апреля матчи среди юношей и девушек из Люберец, Мытищ, Ленинского, Одинцовского, Раменского, Лобни, Павлово-Посадского и Богородского округов пройдут во дворце спорта «Триумф». На следующий день, 22 апреля, сильнейшие команды по футзалу из Чехова, Красногорска, Фрязина и Жуковского встретятся во дворце спорта «Олимпийский».