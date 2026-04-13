Спортсмены из 18 округов Подмосковья выступят в финале Школьной лиги
В Московской области завершился региональный этап Школьной лиги, по итогам которого определили участников решающей стадии и сформировали календарь финальных матчей. «Финал четырех» пройдет с 20 по 24 апреля на различных спортивных площадках региона.
Соревнования охватывают футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы. Финальную программу откроют шахматные турниры — они состоятся 20 апреля в Усадьбе Гребнево, где за победу будут бороться команды из Щелкова, Дубны, Раменского и Одинцова.
Далее эстафету примет баскетбол: 21 апреля матчи среди юношей и девушек из Люберец, Мытищ, Ленинского, Одинцовского, Раменского, Лобни, Павлово-Посадского и Богородского округов пройдут во дворце спорта «Триумф». На следующий день, 22 апреля, сильнейшие команды по футзалу из Чехова, Красногорска, Фрязина и Жуковского встретятся во дворце спорта «Олимпийский».
Завершат финальный этап волейбольные турниры: 23 апреля в Подольске определят победителей среди девушек, которые представят Подольск, Балашиху, Шатуру и Дмитровский округ, а 24 апреля в спортивном комплексе «Орион» пройдут решающие игры среди юношей из Балашихи, Мытищ, Раменского и Одинцовского округа.
По итогам «Финала четырех» в каждой дисциплине назовут абсолютных чемпионов сезона 2025/2026. Всего в региональном этапе приняли участие 336 команд. При этом в ряде дисциплин соревнования проходят отдельно среди юношей и девушек, а, например, в шахматах предусмотрен смешанный формат.
Школьная лига Московской области стартовала осенью 2024 года и уже в первом сезоне объединила более 10 тысяч учащихся из 201 школы 13 муниципалитетов. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Спорт России». Концепцию лиги разработали по инициативе губернатора Андрея Воробьева.
Следить за расписанием финалов и прямыми трансляциями можно в официальных сообществах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и Телеграм.