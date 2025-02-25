Спортсмены и общественники посетили следственный изолятор № 3 в Серпухове

В дом купцов Кишкиных в Серпухове, где располагается следственный изолятор № 3, приехали известный боксер чемпион мира Федор Чудинов, спортсмен Денис Лебедев, писатель Александр Колесников и представитель движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников. Они побеседовали с содержащимися под стражей о спортивных и патриотических акциях и о том, как изменить жизнь к лучшему.

Гости следственного изолятора рассказали также о движении «Здоровое Отечество» и поделились личными историями о поиске своего пути и достижении успеха. Спортсмены и общественные активисты привезли ребятам сладости и пообещали в ближайшее время организовать с ними совместную зарядку.

«Наша задача — помочь! Прошлое не изменить, но будущее в их руках!» — сказал Сергей Ситников.

Встреча прошла в доверительной и душевной атмосфере. Находящиеся в следственном изоляторе молодые ребята узнали о том, как спорт помогает направить энергию в правильное и позитивное русло. Активисты предложили им заняться спортом и пообещали поддержать на этом пути.